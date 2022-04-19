Институт археологии Российской Академии наук передал владимирским музейщикам уникальные монеты из...

Институт археологии Российской Академии наук передал владимирским музейщикам уникальные монеты из знаменитого Фёдоровского клада. Редчайшая коллекция представлена в Палатах Владимиро-Суздальского музея-заповедника. Напомним, артефакты были конфискованы у одного из "чёрных копателей".Николай Макаров, директор Института археологии Российской Академии наук:- Грабительская находка была конфискована правоохранительными органами. Передана в Институт археологии для изучения. Затем Институт археологии провёл раскопки на месте этой находки и таким образом было собрано в общей сложности больше двух тысяч монет. Это третий по размерам клад монет конца 14-ого- начала 15-ого века, который у нас известен.Предметы археологического комплекса можно увидеть на выставке "Древности Северо-Восточной Руси". Напомним, крупный клад монет и денежных слитков был обнаружен в октябре 2016-ого года в поле, недалеко от села Фёдоровское Юрьев-Польского района. Это клад, наряду с Саранским 1961-ого года и Коломенским 2002-ого- один из крупнейших комплексов русских монет. Его уникальность- в наличии денежных слитков, в том числе клеймённых полтин, а также большого количества монет местной чеканки, той, что велась на территории Владимирского и Суздальско-Нижегородского княжеств. Находки - яркий пример так называемой "удельной" нумизматики. Как отмечают археологи, переданный кладовый комплекс был сокрыт примерно в 1413-ом году.