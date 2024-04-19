Сегодня без десяти семь часов утра жители Владимира услышали громкий звук, похожий на взрыв. В автомобилях сработали сигнализации. Оказалось, что это гром. Сильнейший раскат было слышно во

Сегодня без десяти семь часов утра жители Владимира услышали громкий звук, похожий на взрыв. В автомобилях сработали сигнализации. Оказалось, что это гром. Сильнейший раскат было слышно во всех уголках Владимира. Спросонья многие испугались. Особенно после ситуации с Белым домом. Напомним, в прошлую субботу 24-летний парень кинул коктейли Молотова в здание правительства области, были слышны несколько