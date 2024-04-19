Строительство новой школы в Вязниках завершено на 80% Немало внимания сегодня и строящийся школе в...

Строительство новой школы в Вязниках завершено на 80%Немало внимания сегодня и строящийся школе в Вязниках. Выездную проверку будущего учебного заведения и местного "Центра культурного развития" провела областная прокуратура. Об итогах - Федор Лалакин.Готовность здания - 45 процентов. Отставание от графика значительное. К сроку, очевидно, - не успеют.Вязниковский Центр культурного развития по плану должен быть готов к 1 июля. Ход работ инспектирует областная прокуратура.Главный инженер компании подрядчика говорит: в процессе строительства обнаружили, что проект сметной документации не соответствует заявленным объемам.Андрей Потанин, главный инженер компании подрядчика:- То есть те объемы, которые мы видим в проектной части отсутствуют в сметной, соответственно, - оплатить нам в данный момент эти работы никто не может, и мы их выполняем за свой счет, опять же, - с согласованием. Все согласования своевременно заказчику мы предъявляем, у нас очень большое количество писем, по всем недостаткам мы направляем.Помимо этого, прокуратура выявила еще ряд проблем. Будет составлен дополнительный график производства работ.Владимир Куимов, заместитель губернатора Владимирской области:- Вероятнее всего, что некоторые сроки будут изменены. Поскольку вносятся объективные изменения, которые вносятся в сам проект. Это потребует определенное время связанное с экспертизой. Наша обязанность в этом году, в рамках национального проекта "Культура", - закончить объект "Центр культурного развития" в городе Вязники.Со строительством новой школы в Вязниках дела обстоят лучше - она готова на 80 процентов. По первоначальному контракту, заключенному еще 11 октября 2022 года, учебное заведение должны были построить за 276 дней.Но после к документу добавилось 11 дополнительных соглашений, в том числе, - о продлении срока выполнения работ. Сейчас подрядчик обещает: объект сдадут к Фатьяновскому фестивалю.Уникальное образовательное пространство на 500 мест, три спорт-площадки, большой актовый зал, просторные рекреационные зоны.Юлия Калистова, первый заместитель прокурора Владимирской области:- Все, что мы сегодня здесь увидели, - дает основания полагать, что дети, проживающие в этом городе, первого сентября смогут пойти в эту школу замечательную и пользоваться той инфраструктурой, масштабной инфраструктурой, которая здесь возводится вместе со строительством этой школы.Сейчас идет монтаж кровли спортивного зала, внутренняя отделка помещений, частично установлены двери и окна. Всего на объекте трудится 65 человек.Этого достаточно для завершения работ в установленные сроки, - заверяет подрядчик.Федор Лалакин, Александр Чунаев "Вести-Владимир".