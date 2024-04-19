Фигурант был задержан сотрудниками полиции в марте текущего года.

Следователем Отделения МВД России по Гороховецкому району завершено расследование уголовного дела в отношении 26-летнего местного жителя. Мужчине предъявлено обвинение в совершении преступления предусмотренного ч. 2 ст. 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение без цели сбыта наркотических средств, в крупном размере».Ранее судимый за аналогичное преступление мужчина был задержан сотрудниками полиции в марте текущего года в результате отработки оперативной информации. В нагрудном кармане куртки полицейские обнаружили полимерный сверток, обмотанный изолентой.Экспертным заключением подтверждено, что в свертке находилось наркотическое средство-смесь, содержащая в своем составе наркотическое средство «мефедрон», массой 1,11 грамма, что является крупным размером.Обвиняемый пояснил, что наркотическое средство он заказал в сети Интернет, получил координаты местонахождения тайника-закладки и, забрав наркотик, хранил его при себе для личного потребления.В настоящее время уголовное дела с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.Санкцией статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.