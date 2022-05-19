Всего Ростуризм одобрит проекты 30 городов, которые получат государственную субсидию.

Владимир, Суздаль и Муром разрабатывают свои концепции туристского кода. Они нужны для конкурса Ростуризма и получения федерального гранта на развитие городов. Об этом рассказали в администрации Владимирской области.Цель проекта – привлечение туристов в города с исторической застройкой. Туристский код может включать создание и обустройство: витрин, вывесок и информационных табло; малых архитектурных форм; арт-объектов, смотровых площадок и фотозон; средств уличной навигации; площадок и мест проведения ярмарок и культурно-массовых мероприятий.Кроме того, можно предусмотреть оборудование туристско-информационных центров, установку сенсорных терминалов и киосков, цифровых пилонов и других современных интерактивных решений.Заявки также могут быть ориентированы на формирование комфортной рекреационной среды, приспособленной для нужд инвалидов, включая обустройство поручней, подъёмников, пандусов, сигнальных устройств и прочих средств ориентации в пространстве.Всего Ростуризм одобрит проекты 30 городов, которые получат государственную субсидию.