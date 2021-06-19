Случаев заболевания среди населения области клещевым вирусным энцефалитом, клещевым иксодовым боррелиозом, а также моноцитарным эрлихиозом и гранулоцитарным анаплазмозом человека не зарегистрировано.

На территории области за прошедшую неделю зарегистрировано 159 человек, пострадавших от укуса клеща, среди них 42 ребенка. В лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области» исследовано 29 клещей, доставленных населением. Выявлено 14 случаев клещевого боррелиоза.Случаев заболевания среди населения области клещевым вирусным энцефалитом, клещевым иксодовым боррелиозом, а также моноцитарным эрлихиозом и гранулоцитарным анаплазмозом человека не зарегистрировано.Напомним, прививку от клещевого энцефалита можно сделать в прививочных пунктах на базах поликлиник, медсанчастей, здравпунктов учебных заведений после консультации врача.