Накануне вышел указ президента О награждении государственными наградами Российской Федерации. В числе награждённых - медицинские работники 33 региона.

Накануне вышел указ президента "О награждении государственными наградами Российской Федерации". В числе награждённых - медицинские работники 33 региона. Орденом Пирогова посмертно наградили медиков из "Клинической больницы "РЖД Медицина" города Мурома": Ольгу Борисовну Заляеву, старшую медицинскую сестру и Анжелику Евгеньевну Курневу, санитарку.Орден Пирогова и медаль Луки Крымского были учреждены в РФ в июне прошлого года, они вручаются российским и иностранным медикам, волонтерам за заслуги в борьбе с эпидемиями, разработку методов лечения заболеваний и лекарств, за вклад в организацию оказания медпомощи и спасение жизней пациентов.