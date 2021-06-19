В аварию попали семь автомобилей.

Один человек погиб и трое пострадали в ДТП с участием семи автомобилей в Александрове.Как сообщили в пресс-службе УМВД по Владимирской области, 19 июня около 15:30 произошли два дорожно-транспортных происшествия.«По предварительным данным, водитель «Тойоты» 1981 года рождения совершил столкновение с пятью машинами, после чего продолжил движение и на улице Калининской вылетел на встречку, где протаранил «ВАЗ-2107». За рулём «классики» находился мужчина 1967 года рождения.На 20.00 известно об одном погибшем. Им оказался пассажир «Тойоты». Пострадали: водитель «японца», госпитализирован, водитель и пассажир «ВАЗа». Оба направлены на амбулаторное лечение.Сотрудники ГИБДД продолжают работать на месте аварии. Информация уточняется. Следите за нашими публикациями.