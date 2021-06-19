Родители ребенка также едва не попали под колёса.

Во Владимирской области пьяный водитель сбил коляску с грудным ребёнком – полугодовалой девочкой.ЧП произошло вечером 19 июня в микрорайоне Лунево во Владимире.Около 18 часов водитель «Тойоты» 1969 года рождения наехал на коляску, рядом с которой шли родители младенца.Как сообщили в пресс-службе УМВД региона, они не нарушали ПДД. Мама и папа едва успели увернуться от автомобилиста.Ребенка госпитализировали в Областную детскую клиническую больницу. Врачи ОДКБ диагностировали у ребёнка ушибы мягких тканей головы. Пострадавшую отправили на амбулаторное лечение.Очевидцы происшествия сообщили, что водитель иномарки находился в состоянии алкогольного опьянения.Интересно, что в салоне авто находились ещё трое малолетних детей.