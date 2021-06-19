В Муроме в 20 метрах от жилых домов стекают потоки канализационных вод

На улице Ямской в Муроме возле домов 2, 4, 4а, 6, 7, 11 в течение полутора месяцев в двухсотметровую траншею стекают сточные воды. Местные жители бьют тревогу. Больше месяца им приходится не только терпеть неприятные, токсичные запахи, но и искать пути обхода траншеи, преграждающей дорогу домой.“Ограничен доступ для подъезда спецтехники: скорой помощи, пожарной службы, полиции. Люди пробираются к своим домам через соседние участки, что нарушает права собственников,” - сообщают муромляне в соцсетях.По их словам, в прокуратуру, президенту, губернатору, мэру заявления написаны. Однако реакции ни от местных, ни от региональных властей не следует.