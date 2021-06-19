Учитывая возросшую потребность в специализированном коечном фонде, во Владимирской области дополнительно развернуты еще 133 ковидные койки. 70 – в Городской больнице №2 г.Владимира, 33 – в

Учитывая возросшую потребность в специализированном коечном фонде, во Владимирской области дополнительно развернуты еще 133 ковидные койки. 70 – в Городской больнице №2 г.Владимира, 33 – в Камешковской районной больнице, 20 – в Судогодской районной больнице, 10 – в Родильном доме №2 г.Владимира. По состоянию на 19 июня в больницах региона действуют 1003 койки для пациентов