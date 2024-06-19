Владимирское Торпедо сыграет против московского Чертаново Вечером 19 июня на домашнем поле...

Владимирское "Торпедо" сыграет против московского "Чертаново"Вечером 19 июня на домашнем поле владимирская футбольная команда "Торпедо" примет коллектив "Чертаново" (Москва). Игра пройдёт на малой спортивной арене.Матч состоится в рамках 12 тура Первенства по футболу среди команд второй лиги Дивизиона Б. Кстати, как сообщает официальный сайт "Торпедо", на игру приглашают поклонниц футбола и юных болельщиков.Билеты для женщин и детей до 14 лет - бесплатные. Начало встречи с командой "Чертаново"- в 18:00.