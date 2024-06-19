Во Владимире расследуется убийство 32-летнего местного жителя. В пресс-службе СУ СК России по...

Во Владимире расследуется убийство 32-летнего местного жителя.В пресс-службе СУ СК России по Владимирской области сообщают, что в данный момент расследуется уголовное дело по обвинению ранее судимого жителя города Владимира в совершении убийства.По предварительным данным, 12 июня (2024 года) между двумя приятелями, распивавшими спиртное в гостях у знакомых (в Пиганово), произошла ссора.В процессе конфликта ранее неоднократно судимый (за убийство и преступления против собственности) мужчина достал нож и нанес оппоненту несколько ударов.Увы, 32-летний потерпевший скончался на месте трагедии.Сообщается, что фигурант был задержан тут же. Его заключили под стражу.Следователем СК проведены осмотр места преступления, проверка показаний, допрашиваются свидетели, назначен комплекс судебных экспертиз. Расследование продолжается.Фото: Fusion Brain, платформа для генерации изображений