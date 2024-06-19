Замминистра соцзащиты Светлана Дурманова рассказала, как реализуется поддержка граждан с низкими...
Замминистра соцзащиты Светлана Дурманова рассказала, как реализуется поддержка граждан с низкими доходами
В Правительстве региона в этом году планируют заключить почти полторы тысячи социальных контрактов, в том числе - с многодетными семьями.
Это одна из форм поддержки граждан с низкими доходами, когда государство предоставляет им целевые субсидии, чтобы со временем человек мог выйти на регулярный доход.
Как это работает? В студии "Вестей" поговорили с заместителем регионального министра соцзащиты Светланой Дурмановой.