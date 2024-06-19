Непогода в регионе прекратилась ненадолго. Владимирцев снова предупредили о том, что 20 июня местами по области ожидаются гроза, дожди, ливни, град, усиление ветра до 20 м/с. Об этом сообщили в

Непогода в регионе прекратилась ненадолго. Владимирцев снова предупредили о том, что 20 июня местами по области ожидаются гроза, дожди, ливни, град, усиление ветра до 20 м/с. Об этом сообщили в МЧС. Среда 19 июня отличается ясной жаркой погодой без осадков. Сегодня термометры показывают +25 градусов. К ночи похолодает до +19. Днем четверга 20 июня тоже