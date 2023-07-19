Он возглавлял спортивную сферу в регионе более семи лет, сначала в качестве директора департамента, а затем – министра. Губернатор Александр Авдеев подписал приказ об увольнении Алексея

Он возглавлял спортивную сферу в регионе более семи лет, сначала в качестве директора департамента, а затем – министра. Губернатор Александр Авдеев подписал приказ об увольнении Алексея Сипача. О том, что министр спорта области уходит с должности, сообщили не только в правительстве. Алексей Сипач написал пост на своей странице в социальных сетях, где подвел итоги своей