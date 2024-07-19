Больной вопрос: в ФАПе в селе Суходол появился свой фельдшер Жителям села Суходол в Суздальском...

"Больной вопрос": в ФАПе в селе Суходол появился свой фельдшерЖителям села Суходол в Суздальском районе больше не требуется помощь городских терапевтов. В местном ФАПе, наконец, появился свой фельдшер. Как удалось решить кадровый вопрос, и как медику самой на новом месте? Расскажем в нашем репортаже.Нина Елистратова еще привыкает к новому месту работы, но уже не глядя может показать, что где лежит.- Все необходимые препараты, которые необходимы при таких острых состояниях.Очередь к фельдшеру жители Суходола и окрестных деревень занимают с раннего утра. Недомогания, растяжения, гипертония, шалит сердце - к ней первой идут со всем.Татьяна Родионова, жительница с. Суходол:- Очень приятная девушка, всегда радушно принимает. Очень приятно общаться, всегда позитивный настрой, и всегда уходишь отсюда с хорошим настроением.По профессии Нина Дмитриевна работает давно. В ФАП устроилась в мае по программе "Земский доктор", получив подъемные полмиллиона рублей. Они с мужем как раз купили в Суходоле землю, решили сменить город на село. А здесь как будто только ее и ждали.Нина Елистратова, фельдшер Суходольского ФАПа:- Многие люди придут, вот я там терпел два дня, и вот решил все-таки на третий день, у меня спину прихватило. Я говорю, "ну что ж терпеть-то? Я же здесь работаю, как говорится, могу вам помощь оказать".Терпели суходольцы, конечно, долго. Модульный фельдшерско-акушерский пункт в Суходоле возвели осенью 2022 года по нацпроекту. Старый аварийный ФАП к тому времени уже год был закрыт, местные лечились кто-где."Больной" вопрос порядком измучил жителей, поэтому они очень щепетильно отнеслись к приемке нового здания. Дошло до жалоб в прокуратуру. Подрядчик здорово сэкономил на объекте. И его заставили устранять недостатки.В общем, только прошлым летом амбулатория получила лицензию. А теперь, вот - и медика "на постоянку".Елена Козляева, жительница с. Суходол:- Придет сама ко мне через недельку, так что я буду ждать. И приятно поговорить с человеком, который желает о тебе поговорить. Внимательная она, конечно. Внимательная.С утра Нина Елистратова принимает больных у себя. Потом - ходит по домам. Ведет немобильных пациентов. Следит, чтобы суходольцы вовремя проходили диспансеризацию. Для людей эти встречи - и спасение, и отдушина. Фельдшер работает почти без выходных. Официально к ФАПу прикреплены 160 человек. Но Нина Елистратова готова прийти на помощь любому, кто в ней нуждается.Дарья Давыдова. «Вести-Владимир».