Тепловикам во Владимире пришлось продлить заявленные сроки отключения горячей воды Третью неделю...

Тепловикам во Владимире пришлось продлить заявленные сроки отключения горячей водыТретью неделю ее нет в домах на улицах Юбилейной, Егорова и Добросельской.Ремонт участка магистральной теплосети затянулся из-за большого количества дефектов, выявленных во время гидравлических испытаний. Трубопровод протяженностью 900 метров питает 38 многоквартирных домов (это почти 10 тысяч жителей). Плюс детский сад, два учебных заведения, поликлиника.Завершить работы и возобновить подачу горячей воды обещают сегодня - 19 июля, до 22:00 часов.Полная модернизация тепломагистрали по инвестпрограмме запланирована на 2027 год.