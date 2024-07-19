Куда отправиться в выходные всей семьей? На Пушкинский бульвар! Там пройдут разнообразные мастер-классы, ярмарка, а также выступления музыкантов и поэтов. Владимирцы и гости города смогут

Куда отправиться в выходные всей семьей? На Пушкинский бульвар! Там пройдут разнообразные мастер-классы, ярмарка, а также выступления музыкантов и поэтов. Владимирцы и гости города смогут попробовать расписать пряники и деревянные дудочки, связать совушек или создать украшение. На ярмарке можно будет приобрести авторские сувениры, украшения и косметику ручной работы. 20 июля на Пушкинском бульваре открываются музыкально-поэтические