Соревнования пройдут в эту субботу, 20 июля. Участвовать могут все. Главное – иметь допуск от медицинского работника. С 9 часов утра начнется регистрация, старт – в 11. Спортсмены

Соревнования пройдут в эту субботу, 20 июля. Участвовать могут все. Главное – иметь допуск от медицинского работника. С 9 часов утра начнется регистрация, старт – в 11. Спортсмены преодолеют различные дистанции на выбор – от 5 километров до настоящего полумарафона в 21 километр. Участники пробега будут следовать по улицам Сергиевских и Антошкина, а дальше –