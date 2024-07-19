Во Владимире продолжается социальный медиа-проект о героях России СВОи герои рядом. В областной...

Во Владимире продолжается социальный медиа-проект о героях РоссииСВОи герои рядом. В областной столице продолжается социальный медиа-проект о героях нашей страны. Он создан при поддержке мэрии Владимира и Фонда защитников Отечества.Семья Грызовых - из Александровского района. Участник специальной военной операции Сергей, его жена Маргарита и две их дочери - Вероника и Ира.Сергей Грызов, участник специальной военной операции:- Я человек такой по натуре, я не отступаю. Если я начал дело, то довожу его до конца. Защищать можно на фронте и в тылу. И семью. Если не мы, то кто еще? Фотография с собой всегда была в кармане - дочки и жены. Пожелание: всё получится, мы дойдем до конца, и дома ждут.