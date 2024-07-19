Лестницу, которая от остановки под мостом ведет в частный сектор, ремонтируют. Она была повреждена упавшим деревом, теперь ее полностью восстановят, сообщили в мэрии. Сейчас на объекте

Лестницу, которая от остановки под мостом ведет в частный сектор, ремонтируют. Она была повреждена упавшим деревом, теперь ее полностью восстановят, сообщили в мэрии. Сейчас на объекте ведется демонтаж бетонных оснований. После этого там зальют новые ступени, а также отремонтируют и покрасят поручни. Работы ведутся и на других объектах. Так, рабочие чинят лестницу, которая ведет с