Во Владимирской области задержали мужчину, укравшего оборудование для майнинга криптовалют В...

Во Владимирской области задержали мужчину, укравшего оборудование для майнинга криптовалютВ отношении 48-летнего жителя Суздальского района завершено расследование уголовного дела.В августе 2023 года обвиняемый, находясь в Кольчугинском районе, незаконно проник на территорию криптофермы. Оказавшись в помещении с оборудованием для майнинга криптовалют, украл из него шесть единиц техники. Стоимость оборудования, по заключению оценочной экспертизы, составила 240 000 рублей.Напомним, майнинг криптовалюты — это добыча цифровой валюты с помощью специального оборудования. Майнинг представляет собой присоединение блоков, в которых хранится информация о проведенных транзакциях.В результате оперативно-розыскных мероприятий злоумышленник был задержан полицейскими. Похищенное оборудование, которое фигурант планировал продать, было изъято."Кроме того в ходе следствия было установлено, что 48-летний мужчина совершил преступления в группе лиц, личности которых и местонахождение в настоящее время устанавливаются", - пояснили в пресс-службе УМВД по Владимирской области.Свою вину обвиняемый признал полностью. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.Фото: пресс-служба УМВД по Владимирской области