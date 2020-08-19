Несчастье случилось накануне около 20 часов 45 минут.

Несчастье случилось накануне около 20 часов 45 минут.По словам очевидцев, девочки переходили Владимирское шоссе в районе городского парка по нерегулируемому пешеходному переходу.34-летний водитель автомобиля ВАЗ-2191 совершил наезд на двоих 15-летних девушек, которые с многочисленными травмами госпитализированы, сообщила пресс-служба ГАИ по Владимирской области.На месте происшествия осталась обувь одной из потерпевших и следы крови.Видео с места событий выложил один их свидетелей в пабликеОн отметил, что это уже не первое ДТП на денном переходе. И одна авария со смертельным исходом здесь уже была.