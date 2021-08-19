Рейдовые мероприятия направлены на выявление и пресечение фактов управления транспортом водителями, находящимися в нетрезвом состоянии.

Сотрудники отдельной специализированной роты ДПС ГИБДД УМВД России по Владимирской области в регулярном режиме проводят профилактические мероприятия, направленные на выявление водителей, находящихся за рулем в состоянии опьянения.Очередной рейд состоится в пятницу, 20 августа, в Юрьев-Польском районе.Госавтоинспекция призывает автолюбителей с пониманием отнестись к проводимым мероприятиям, проявить активную гражданскую позицию и в случае выявления подобных правонарушений незамедлительно сообщать информацию в дежурную группу УГИБДД УМВД России по Владимирской области по телефону 8 (4922) 54-16-65 или в дежурную часть ОМВД России по Юрьев-Польскому району по номеру 8 (49246) 2-24-49.