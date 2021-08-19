Напомним, что за минувший день медики выявили в регионе ещё 188 случаев ковида.

Во Владимирской области от коронавируса на 19 августа умерли ещё 14 пациентов. Об этом сообщил федеральный портал стопкоронавирус.рф. За весь период наблюдения в регионе зарегистрировали 1600 летальных исходов.При этом 43 212 больных Covid-19 оправились от инфекции. За прошедшие сутки врачи выписали из владимирских больниц 154 человека.Напомним, что за минувший день медики в регионе ещё 188 случаев ковида.