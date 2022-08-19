Движение будет ограничено на 12 часов
27 августа, в День города, весь центр Владимира будет перекрыт с 9 утра до 11 вечера.
Ограничение движения будет работать для всего наземного транспорта по следующим улицам:
- Большая Московская;
- Дворянская;
- Большая Нижегородская;
- от Студеной Горы до площади Фрунзе.
Будет осуществлен объезд по соседним улицам:
- улице Мира;
- улице 2‑я Никольская;
- улице Горького;
- улице Студеная Гора;
- улице Гагарина;
- улице Дзержинского;
- улице Княгининской;
- улице Никитской;
- улице Усть-на-Лабе;
- улице Луначарского;
- по Октябрьскому проспекту.
Интенсивность транспортного потока будет сосредоточена на Лыбедской магистрали.
После окончания праздника, в 23:00 будет ходить больше общественного транспорта для возможности жителям города разъехаться по домам.
Движение троллейбусов и автобусов будет согласовано позже.