Движение будет ограничено на 12 часов

27 августа, в День города, весь центр Владимира будет перекрыт с 9 утра до 11 вечера.Ограничение движения будет работать для всего наземного транспорта по следующим улицам:- Большая Московская;- Дворянская;- Большая Нижегородская;- от Студеной Горы до площади Фрунзе.Будет осуществлен объезд по соседним улицам:- улице Мира;- улице 2‑я Никольская;- улице Горького;- улице Студеная Гора;- улице Гагарина;- улице Дзержинского;- улице Княгининской;- улице Никитской;- улице Усть-на-Лабе;- улице Луначарского;- по Октябрьскому проспекту.Интенсивность транспортного потока будет сосредоточена на Лыбедской магистрали.После окончания праздника, в 23:00 будет ходить больше общественного транспорта для возможности жителям города разъехаться по домам.Движение троллейбусов и автобусов будет согласовано позже.