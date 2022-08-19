На мероприятии будут выступать хоровые коллективы, звонить колокола и проводиться мастер-классы

20 августа в Суздале в рамках проекта «Творческие люди» 33 региона состоится 9-й фестиваль духовной музыки и колокольных звонов «Лето Господне». В нем примут участие лучшие звонари из Владимирской области, других регионов и ближнего зарубежья.Звон колокола будет раздаваться с колокольни Ризоположенского монастыря, в Суздале. Также на мероприятии будут мастер-классы и хоровые пения. Выступят следующие хоровые коллективы: Владимирский камерный хор, Губернаторский камерный хор «Русский партес» из города Тверь.Для гостей откроется ярмарка, где будут представлены работы мастеров Владимирской области.В 7 часов вечера заиграетДля посетителей фестиваля будет организован трансфер из Владимира.В 11:00 – открытие фестиваля.Мероприятие бесплатное, 6+.