Три из них - в Гусь-Хрустальном районе, по одному пожару - в Петушинском и Киржачском районах. Все...

Три из них - в Гусь-Хрустальном районе, по одному пожару - в Петушинском и Киржачском районах. Все они локализованы, один ликвидирован.Директор Департамента лесного хозяйства доложил, что крупных лесных пожаров на территории области не допущено, сообщила пресс-служба администрации Владимирской области.Группировка, направленная на тушение торфа в районе посёлка Панфилово составляла 27 единиц техники и 61 человека. Накануне в месту пожара выдвинулась группировка Ногинского спасательного центра МЧС России в количестве 9 единиц техники и 50 человек, а также группировка Департамента гражданской обороны и пожарной безопасности Москвы в количестве 32 единицы техники и 65 человек, сообщили в ГУ МЧС по Владимирской области.Для ликвидации лесных пожаров приведены в готовность 30 лесопожарных станций.«Сил и средств достаточно для предупреждения и ликвидации лесных пожаров. Наблюдение за пожарной обстановкой осуществляется посредством системы дистанционного мониторинга, авиационного патрулирования на площади 981 тыс. га двумя самолётами Ан-2 по трём утверждённым маршрутам. Выполняется и наземное патрулирование по 245 маршрутам на площади 482 тыс га. В нём задействованы порядка 300 человек. Используется также видеосистема «Лесохранитель» - 50 видеокамер с программным обеспечением. Беспилотники позволяют оценивать скорость распространения пожаров, направление их движения и площадь. В Панфилово торфяной пожар мониторим круглосуточно, чтобы не допустить его перехода на лесной фонд», - сообщил директор Департамента лесного хозяйства Евгений Малышев.«Ситуация напряжённая, но находится под контролем, справляемся. Главная задача - непрерывный мониторинг обстановки и проведение мобилизационных мероприятий в «боевом» режиме. Ситуация с погодой тревожная - жарко, дождя не ожидается, важно поднять все мощности, не рассчитывая лишь на лесоохрану. В том числе мобилизуем сельхоз- и коммунальную технику. Увеличим добровольные пожарные дружины. Районы, где пожаров нет, готовы помочь техникой соседям, если это потребуется. Очень важна сейчас разъяснительная работа с населением», - подчеркнул врио губернатора Александр Авдеев.Также приняты решения о вводе режима ЧС на территории Анопинского муниципального образования Гусь-Хрустального района, где горит торф, а также об ограничении въезда в леса и о возможном переносе старта охотничьего сезона.Фото https://www.pxfuel.com/