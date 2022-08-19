Во Владимирской области вынесен приговор по делу о масштабном хищении топлива из нефтепровода....

Во Владимирской области вынесен приговор по делу о масштабном хищении топлива из нефтепровода. Организованная преступная группа из пяти человек действовала в Гороховецком районе.Мария Серова, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Владимирской области:- Житель республики Калмыкия с целью хищения топлива создал организованную преступную группу. Согласно плану и распределенным ролям, члены группы должны были найти земельный участок для незаконной врезки.С мая по июнь 2020-го преступники похитили свыше 380 тонн дизельного топлива. Общий ущерб, причиненный обществу "Транснефть-Верхняя Волга", превысил 14 миллионов рублей. Для прикрытия преступной деятельности имущество злоумышленники реализовывали через розничные сети. Руководитель ОПГ приговорен к 7 годам лишения свободы, реальные сроки получили и другие участники группы. Уголовное дело рассматривал отдел по расследованию особо важных дел регионального Следкома.