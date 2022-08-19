Сотрудники полиции продолжают пресекать факты повторного управления транспортными средствами в...

Сотрудники полиции продолжают пресекать факты повторного управления транспортными средствами в состоянии опьянения.В Суздальском районе возбуждено уголовное дело в отношении 35-летнего местного жителя, подозреваемого в управлении транспортным средством в нетрезвом виде.Как сообщили в пресс-службе УМВД по Владимирской области, ночью 9 августа в Суздале госавтоинспекторами был остановлен автомобиль «ВАЗ». Водитель, от которого исходил запах алкоголя, прошел освидетельствование и согласился с положительным результатом. Сотрудники полиции установили, что мужчина также имеет судимость за неоднократное вождение в состоянии опьянения. От управления водитель был отстранен.Также завершено расследование трех уголовных дел и в Гороховецком районе, возбужденных в отношении 51-летнего, 44-летнего и 41-летнего местных жителей. Фигурантам предъявлено обвинение в повторном управлении транспортным средством в состоянии опьянения.Автолюбители были задержаны летом текущего года сотрудниками районной Госавтоинспекции. Результаты проведенного освидетельствования водителей двух транспортных средств показали, что они находились за рулем в состоянии алкогольного опьянения, один водитель категорически отказался проходить освидетельствование, как на месте, так и в медицинском учреждении.В ходе дальнейшей проверки было установлено, что граждане уже привлекались к административной ответственности за аналогичное деяние.В настоящее время уголовные дела с утвержденным прокурором обвинительным заключением переданы в суд для рассмотрения по существу.Фото https://www.pxfuel.com/