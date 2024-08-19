Сельхозпроизводители установили рекорд по количеству собранного урожая. И все это благодаря опыту и любви к родной земле.

Сельхозпроизводители установили рекорд по количеству собранного урожая. И все это благодаря опыту и любви к родной земле.Там, где простор и свежий воздухЗнакомьтесь: Андрей Иванович Шарагин. О работе на земле знает практически всё: вырос от специалиста до председателя СПК «Спасское», которым руководит уже 23 года.- Я родился в небольшом селе Елховка Ивановской области. Мама у меня заведовала столовой, а папа работал водителем. Хозяйство держали приличное: куры, свиньи, сад, огород. Тогда без этого было не прожить! А сейчас что – в огороде лишь цветы выращивают, - говорит собеседник.Поэтому, когда родители переехали во Владимир, 8-летний мальчик решил для себя: вырастет и обязательно вернётся в село - где простор и свежий воздух. Так и получилось.Андрей Иванович поступил в Московскую сельскохозяйственную академию и выпустился оттуда дипломированным агрономом. Для своего места жительства молодой человек выбрал Суздальский район, там сразу же нашлась работа – новый СПК «Спасское» нуждался в специалистах.Со временем агронома-агрохимика повысили до главного агронома, а потом и до председателя хозяйства.Сегодня в СПК - 530 голов дойного стада. А ещё выращивается пшеница, тритикале, горох, рапс, кормовые травы, кукуруза – это ни много, ни мало – 2,5 тыс. га!На предприятии работают 90 сотрудников, в том числе супруга Андрея Ивановича и его зять, который несколько лет назад резко изменил свой уклад жизни - оставил банковскую сферу и перешел работать в сельское хозяйство. Сейчас он трудится начальником цеха животноводства.Новые рекордыКонечно, приходится сталкиваться и с трудностями. Главная головная боль аграриев – нехватка кадров. Старшее поколение комбайнеров, механизаторов и других работников порой некем заменить.- А суздальская земля очень плодородная! Благодаря повышенному содержанию гумуса, элементов питания в почве и применению новых элементов технологи в растениеводстве, мы получаем хорошие урожаи и зернобобовых, и кормовых культур. В прошлом году, например, побили рекорд – 56 центнеров на гектар против обычных 35-38! Пшеница этим летом тоже отлично уродилась – 49,9, - рассказывает он.Чтобы вовремя справиться со сбором урожая в реалиях недостатка работников, Андрей Иванович делает ставку на модернизированную и современную технику.Директор СПК признается, что на протяжении 20 лет выбирает сельхозмашины Ростсельмаш. Сейчас на вооружении хозяйства два комбайна: ACROS 585 и RSM 161.Первая модель исправно выходит в поля уже девять лет. Ни разу с ней не случалось крупных поломок. А если и приходилось заменять какую-либо деталь, то её доставляли в кратчайшие сроки.- На техобслуживании экономить нельзя, - уверен руководитель. – Поэтому мы всегда заказываем оригинальные запчасти. У техники Ростсельмаш, в отличие от импортной, никогда не возникает проблем с наличием запасных частей или их доставкой. Дилер не подводит.Техника для людейКомбайн RSM 161 хозяйство приобрело всего два месяца назад. Но он уже показал себя на сборе пшеницы.- У комбайна RSM 161 девятиметровая жатка. До этого в полях работала техника с жаткой в семь метров. Это значит, что производительность повысилась на 25%! Также у новой машины более мощный двигатель, который помогает обмолачивать высокоурожайные культуры. И, самое главное, комбайн способен качественно и без потерь убрать тритикале, чего не удавалось его предшественникам, - рассказал Андрей Шарагин.Комбайнерам современная машина тоже пришлась по душе: «надежная и сделана с душой, говорят они». Просторная кабина, кондиционер, электроника, которая помогает настроить качество обмолота, даже не покидая кабины комбайна.А если людям работается комфортно и легко, то можно ожидать очередных рекордных урожаев.Реклама.