Более 400 юных художников и педагогов из регионов России, стран бывшего СНГ и зарубежья стали гостями нашего города и «Александровской слободы».

Более 400 юных художников и педагогов из регионов России, стран бывшего СНГ и зарубежья стали гостями нашего города и «Александровской слободы». Московская область, Пермский край, Удмуртия, Республика Коми, Эстония, Армения, Сербия, Донецкая народная республика, Белгород, Ярославль, Владимир – такова неполная географическая палитра мест, откуда прибыли ребята в рамках реализации проекта межнационального пленэра юных художников. (Его организаторы - Межрегиональная молодёжная общественная организация «Дом Мира»). Мероприятие проходит при поддержке региональных министерств внутренней политики, образования и молодёжной политики, областной Общественной палаты, Российской академии художеств и Белорусской ассоциации клубов ЮНЕСКО.В этом году пленэр-24 посвятили трём датам – 80-летию Владимирской области, 1000-летию Суздаля и 100-летию писателя Владимира Солоухина, в честь которого мероприятие назвали «По Владимирским просёлкам». «Александровская слобода» - историческая столица российской государственности», так был обозначен наш город тематически в целом по области.Более 400 человек, дети-подростки, сопровождающие их преподаватели и организаторы творческим десантом вошли утром 18 августа на территорию Александровского кремля. И музейщики устроили талантливым гостям не менее креативную театрализованную встречу. На центральной кремлевской площадке их степенно и зычно, как и подобает сану, приветствовал сам государь Иван Грозный с супругой. Одетые в богатые исторические костюмы, сказавшие оригинальные слова приветствия на фоне Распятской колокольни, они сразу же внесли неповторимый средневековый колорит в происходящее. Их приветствие стало настоящими мини-действом.Его подхватила Марина Константиновна Рыбакова, нынешняя хозяйка «Слободы... », исполняющая обязанности директора музея-заповедника. Соблюдая тайминг напряженного мероприятия, она буквально в экспресс-формате за 15 минут рассказала юным гостям про всю историческую уникальность того места, куда они приехали. «Мы рады принимать столь высоких гостей. У нас в Слободе основная часть участников пленэра. Они запечатлеют самые интересные исторические локации. В дальнейшем все работы будут представлены на выставке, и мы надеемся, что теперь о нас узнают в самых разных уголках России», - сказала Марина Рыбакова, исполняющая обязанности директора музея-заповедника. Анна Васильевна Кузнецова, глава Администрации Александровского района («его хозяйка», как представила ее М.К.Рыбакова) сказала о чувстве гордости, которые испытывают жители нашей древней земли, «... благословенной, гостеприимной, живописной. Ее история написана яркими именами, это не только Иван Грозный, это и Марина Цветаева, и Осип Мандельштам. Пребывая здесь, вы почувствуете всю гамму эмоций, которую испытывали в разное время на нашей земле великие люди. И мы очень гордимся этим». Приветственная часть закончилась выступлением зам. главы администрации Александровского района Светланы Вячеславовны Поваляевой, она «по-военному» четко ознакомила огромную творческую делегацию с распорядком пребывания на Александровской земле. В финале столь приятной встречи – общее фото и множественные фотосессии с колоритными историческими героями «Слободы» - Иваном Грозным и его царицей.А дальше до вечера – карандаши, краски, мольберты, наброски и появляющаяся красота средневекового стольного града на полотнах и в рисунках юных дарований.