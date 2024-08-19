Авария с двумя иномарками случилась в субботу, 17 августа, в 13:46. Машины столкнулись на повороте с улицы Дзержинского на Студеную Гору, одна из них вылетела на тротуар и врезалась в ограду. Как

Авария с двумя иномарками случилась в субботу, 17 августа, в 13:46. Машины столкнулись на повороте с улицы Дзержинского на Студеную Гору, одна из них вылетела на тротуар и врезалась в ограду. Как сообщили в ГАИ, водитель «Шевроле» находилась в сложных метеорологических условиях, то есть ей помешал дождь, поэтому автоледи потеряла управление и выехала на встречную