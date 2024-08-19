С 16 по 17 августа 2024 года в Суздале прошел финальный этап XIII корпоративной Спартакиады группы «Т Плюс».

С 16 по 17 августа 2024 года в Суздале прошел финальный этап XIII корпоративной Спартакиады группы «Т Плюс». Более 650 спортсменов – энергетиков из 16 регионов страны боролись за звание лучших в волейболе, мини-футболе, баскетболе, настольном теннисе, гиревом спорте и шахматах.На торжественной церемонии открытия гостей поприветствовала глава Администрации Суздаля Алиса Бирюкова: «Мы рады видеть в нашем городе столько активных, сильных и ловких спортсменов, профессионалов своего дела. Желаю вам получить удовольствие от состязаний и в честной борьбе определить сильнейшего».По итогам соревнований лучшими стали спортсмены команды Свердловского филиала. Серебро завоевали энергетики из Кировского филиала. Третье место у Пермского филиала.«Поддержание спортивных традиций и формирование лучших качеств спортсменов в обстановке честного соперничества – часть корпоративной культуры «Т Плюс». На Спартакиаде коллеги из разных регионов знакомятся и делятся друг с другом не только спортивным, но и профессиональным опытом. Впереди у нас новый отопительный сезон, и мы должны хорошо подготовиться к нему не только в техническом плане, но и быть в отличной физической форме», – отметил генеральный директор «Т Плюс» Александр Вилесов.«Т Плюс» системно развивает детский и взрослый спорт в регионах присутствия, поддерживая федеральный проект «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек».Группа реализует проекты, направленные на развитие детского и взрослого спорта в регионах присутствия. С 2018 года действует программа «Территория Детства с «Т Плюс», в рамках которой «Т Плюс» строит детские площадки и оборудует спортивные залы в регионах присутствия. «Т Плюс» активно поддерживает школьную баскетбольную лигу «КЭС-Баскет». Чемпионат за короткий срок из регионального мероприятия стал всероссийским турниром.Реклама.