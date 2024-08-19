По состоянию на 17 августа 2024 года аграрии Владимирской области сжали 17,6 тыс. га зерновых культур и намолотили 51,4 тыс. тонн зерна.

По состоянию на 17 августа 2024 года аграрии Владимирской области сжали 17,6 тыс. га зерновых культур и намолотили 51,4 тыс. тонн зерна. Об этом рассказала регионального правительства.Отмечается, что в передовиках производства находятся земледельцы Меленковского, Муромского и Суздальского районов. У них на настоящий момент самые лучшие показатели.Кроме того, в разных районах области труженики собрали 582,9 тонн овощей открытого грунта и накопали почти 900 тонн картофеля.«Также ведутся работы по заготовке кормов для животных. Уже заготовлено сена – 28,1 тыс. тонн, сенажа – 492,8 тыс. тонн, соломы – 6,9 тыс. тонн, силоса –105,9 тыс. тонн», - говорится в сообщении пресс-службы Владимирской области.