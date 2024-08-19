Напомним, что предыдущий проект был признан непригодным, так как затрагивал особо охраняемую пойму реки Клязьма.

Во Владимире обновили проект второго моста через Клязьму, однако изменения в планировке территории вокруг новой трассы в Загородный не означают, что строительство начнется в ближайшее время. Мэрия Владимира представила на общественное обсуждение поправки к проекту строительства второго моста через Клязьму и дороги, соединяющей площадь Фрунзе с Лунево.Напомним, что предыдущий проект был признан непригодным, так как затрагивал особо охраняемую пойму реки Клязьма.Сама трасса осталась без изменений — она по-прежнему проходит по прежнему маршруту. Однако увеличилось количество земельных участков, которые будут задействованы в новом проекте планировки.Тем не менее, даже если изменения будут одобрены, перспективы начала строительства остаются неопределенными. Как сообщает «Зебра ТВ», процесс тормозит необходимость изменения охраняемого статуса Рахмановской поймы, а также отсутствие доступа к территории «Владалко», которая также затрагивается в проекте. Эти аспекты не учтены в новом варианте проекта.