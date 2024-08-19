По обвинению в подделке официального документа в отношении жителя Мурома возбудили уголовное дело.
По обвинению в подделке официального документа в отношении жителя Мурома возбудили уголовное дело. Об этом рассказала прокуратуры Владимирской области.
В ходе проверки было установлено, что фигурант долгое время наблюдался в наркологическом диспансере. Однако в октябре прошлого года он получил водительское удостоверение на право управления транспортными средствами различных категорий. Для этого мужчина предоставил медицинскую справку об отсутствии противопоказаний.
Расследование уголовного дела находится на контроле прокуратуры.
«Кроме того, в Муромский городской суд прокурором направлено исковое заявление с требованиями прекратить действие права на управление транспортными средствами водителя на период заболевания», - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.