По обвинению в подделке официального документа в отношении жителя Мурома возбудили уголовное дело.

По обвинению в подделке официального документа в отношении жителя Мурома возбудили уголовное дело. Об этом рассказала прокуратуры Владимирской области.В ходе проверки было установлено, что фигурант долгое время наблюдался в наркологическом диспансере. Однако в октябре прошлого года он получил водительское удостоверение на право управления транспортными средствами различных категорий. Для этого мужчина предоставил медицинскую справку об отсутствии противопоказаний.Расследование уголовного дела находится на контроле прокуратуры.«Кроме того, в Муромский городской суд прокурором направлено исковое заявление с требованиями прекратить действие права на управление транспортными средствами водителя на период заболевания», - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.