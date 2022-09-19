При возникновении опасных ситуаций следует звонить: 101 или 112.

Во Владимирской области ожидается усиление ветра до 22 метров в секунду. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.По информации Владимирского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, с 5 утра 19 сентября и до 6 часов 20 сентября скорость порывов ветра будет достигать 17-22 м/с.Ухудшение погоды повышает риски возникновения ЧС, аварий на объектах ЖКХ, обрушением слабоукрепленных и ветхих конструкций, падением деревьев. Водителям рекомендуется не парковать машины в опасных местах.При возникновении опасных ситуаций следует звонить: 101 или 112.