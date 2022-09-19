Претенденты подали 24 заявки, каждая из которых оценивалась жюри с учетом голосования пользователей «ВКонтакте». В нем принял участие 6781 человек.

Во Владимирской области назвали победителей конкурса «Лучшее место отдыха в лесу». Итоги подвёл департамент лесного хозяйства.Претенденты подали 24 заявки, каждая из которых оценивалась жюри с учётом голосования пользователей «ВКонтакте». В нем принял участие 6781 человек.Третье место заняла беседка Собинского лесничества: урочище Жуковское, ООО «Владимирская охота», директор Екатерина Румакина. На второй позиции расположилось Курловское лесничество, СПК «Родник», председатель Анатолий Шульгин. Лучшими стали: АО «Гусевской Леспромхоз», гендиректор Михаил Куштов, а также ООО «Владимирский ЛПК», гендиректор Андрей Чусовский.Власти благодарят лесопользователей, создавших красивые беседки для жителей и гостей региона.