Людей разместят в Александрове, Владимире, Вязниках, Коврове, Красной Горбатке, Петушках, Юрьеве-Польском, Суздальском и Камешковском районах.

За выходные во Владимирскую область эвакуированы 203 беженца из Украины. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора.Вынужденные переселенцы приехали преимущественно из Харьковской области. На вокзале их встречали соцработники, добровольцы, представители МЧС и медики. Людей разместят в Александрове, Владимире, Вязниках, Коврове, Красной Горбатке, Петушках, Юрьеве-Польском, Суздальском и Камешковском районах.Украинцы получат единовременное пособие - 10 тысяч рублей. Им помогут трудоустроиться, получить льготы.Сейчас в 33-ем регионе проживают более трёх тысяч граждан, приехавших из соседнего государства. Более 1400 проживают в пунктах временного размещения, остальные – у родственников.