Мужчина решил, что супруга ему изменяет и за это попытался убить её.

В городе Юрьев-Польский Владимирской области обвиняют 34-летнего мужчину в покушении на убийство супруги. Об этом рассказали в СУ СК РФ по региону.Инцидент произошел во время вечеринки 18 апреля, где между супругами возник конфликт из-за подозрения в измене. Мужчина нанес не менее 27 ран кухонным ножом своей жене, однако не смог завершить свой преступный умысел из-за сломавшегося клинка. После кровавой расправы он скрылся и был уверен, что убил супругу. От страха владимирец спрятался на крыше 4-этажного здания и позже звонил родственникам оттуда.Уголовное дело направлено в суд после проведения экспертизы и завершения расследования. Жертва получила своевременную медицинскую помощь и осталась жива.Напомним, ранее мы писали, что