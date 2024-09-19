Жилой квартал на пустыре за ВлГУ появится к 2030 году. Об этом в ответ на запрос «Шестого канал» сообщили городские власти. Напомним, в начале сентября владимирская администрация утвердила

Жилой квартал на пустыре за ВлГУ появится к 2030 году. Об этом в ответ на запрос «Шестого канал» сообщили городские власти. Напомним, в начале сентября владимирская администрация утвердила проект застройки земель за ВлГУ. Судя по документам, на пустыре в районе пересечения улицы Мира и проспекта Строителей планируется построить школу более чем на 1000 мест, несколько