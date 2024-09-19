Мигранты прибыли в регион для строительства трассы М-12.

Директор, завхоз Муромцевского лесотехнического колледжа и представитель строительной компании в Судогодском районе Владимирской области оказались под следствием за организацию незаконной миграции. Подробности рассказали в СУ СКР РФ по региону.По официальной информации, мигрантов из Узбекистана, заселили в общежитие техникума незаконно. Мужчины прибыли в регион для строительства трассы М-12. Директор колледжа и другие лица решили не выселять нелегалов до окончания работ, а комендант строительной фирмы предложила взятку начальнику отдела по вопросам миграции. После отказа полицейского нарушителей задержали и выдворили из России.В отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела, расследование завершено, и дело отправлено в суд. Напомним, ранее мы писали, что