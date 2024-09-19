9 км дорог привели в порядок в 15 населенных пунктах Суздальского района. Это чуть более 2/3 участков от запланированного на ремонт объема. Обновленная дорога появилась в следующих населенных

9 км дорог привели в порядок в 15 населенных пунктах Суздальского района. Это чуть более 2/3 участков от запланированного на ремонт объема. Обновленная дорога появилась в следующих населенных пунктах: селах Кистыш, Суромна, Баскаки, Весь, Торчино, Мордыш, Сновицы, Тарбаево, Борисовское, Богослово, Туртино, Добрынское, Борисовское, поселках Садовый, Боголюбово. В пресс-службе минтранса подробнее рассказали о ремонте дорог в