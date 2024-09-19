Работы идут по государственной программе «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры во Владимирской области».
В Вязниковском районе Владимирской области продолжается модернизация системы водоснабжения. Об этом рассказали в пресс-службе регионального правительства. Работы идут по государственной программе «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры во Владимирской области».
В 2023 году область выделила району на ремонт 45,1 млн рублей. За счет эти средств удалось обновить водозаборные сооружения, фильтровальную станцию, оборудование на станции первого подъёма, участки линий водоснабжения в Вязниках, деревне Пировы-Городищи, поселке Мстёра. Их общая протяженность составила 4,1 километра. Также начато проектирование строительства водозаборных сооружений в селе Троицкое-Татарово.
Уже в 2024 году специалисты успели заменить четыре наиболее аварийных участка водопровода в Вязниках, размер которых составил 200 метров, полходит к концу замена ещё 12 аварийных участков водоснабжения в районе. Из-за большого объема работ все изменения проходят поэтапно. Отмечается, что перебои в водоснабжении в Вязниковском районе возникли из-за работы водовода «Толмачево». Система уже давно нуждалась в ремонте. Поэтому в августе 2024 года глава региона Александр Авдеев принял решение выделить Вязниковскому району дополнительно 110,6 млн рублей из областного бюджета на модернизацию 16-километрового участка этого водовода.
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