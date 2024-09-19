Работы идут по государственной программе «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры во Владимирской области».

В Вязниковском районе Владимирской области продолжается модернизация системы водоснабжения. Об этом рассказали в пресс-службе регионального правительства. Работы идут по государственной программе «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры во Владимирской области».В 2023 году область выделила району на ремонт 45,1 млн рублей. За счет эти средств удалось обновить водозаборные сооружения, фильтровальную станцию, оборудование на станции первого подъёма, участки линий водоснабжения в Вязниках, деревне Пировы-Городищи, поселке Мстёра. Их общая протяженность составила 4,1 километра. Также начато проектирование строительства водозаборных сооружений в селе Троицкое-Татарово.Уже в 2024 году специалисты успели заменить четыре наиболее аварийных участка водопровода в Вязниках, размер которых составил 200 метров, полходит к концу замена ещё 12 аварийных участков водоснабжения в районе. Из-за большого объема работ все изменения проходят поэтапно. Отмечается, что перебои в водоснабжении в Вязниковском районе возникли из-за работы водовода «Толмачево». Система уже давно нуждалась в ремонте. Поэтому в августе 2024 года глава региона Александр Авдеев принял решение выделить Вязниковскому району дополнительно 110,6 млн рублей из областного бюджета на модернизацию 16-километрового участка этого водовода.Напомним, ранее мы писали, что