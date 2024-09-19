Пока вопрос с уборными остается одним из самых проблемных.

С 2025 года во Владимире начнется модернизация общественных туалетов. Мэр Дмитрий Наумов сообщил, что город приобретет как минимум две новые уборные на пресс-конференции, состоявшейся в четверг, 19 сентября.Проблема с недостаточным количеством туалетов остается одной из самых актуальных.Планируемые новые уборные будут предназначены для круглогодичного использования и будут характеризоваться повышенной устойчивостью к вандализму. Однако подробнее о том, что именно подразумевается под «антивандальными», мэр не уточнил.