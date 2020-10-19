Движение на улице Чайковского обещают открыть в четверг. Об этом заявили представители мэрии. Начальник городского управления ЖКХ вместе с энергетиками на месте оценил сроки завершения

Движение на улице Чайковского обещают открыть в четверг. Об этом заявили представители мэрии. Начальник городского управления ЖКХ вместе с энергетиками на месте оценил сроки завершения благоустроительных работ, от которых зависит возобновление движения по улице Чайковского городского транспорта, в том числе общественного. Напомним, в этом районе энергетики в рамках реконструкции переложили больше 500 метров теплосети, в