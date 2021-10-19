На территории Владимирской области 19 октября 2021 года лабораторно подтверждено 294 случая...

На территории Владимирской области 19 октября 2021 года лабораторно подтверждено 294 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией:63 - во Владимире36 - в Гусь-Хрустальном районе35 - в Муромском районе30 - в Ковровском районе14 - в Кольчугинском районе13 - в Суздальском районе12 - в Вязниковском районе12 - в Петушинском районе12 - в Александровском районе11 - в Гороховецком районе11 - в Киржачском районе10 - в Собинском районе10 - в Юрьев-Польском районе7 - в Меленковском районе6 - в Камешковском районе5 - в Селивановском районе4 - в Радужном районе3 - в Судогодском районеВсего на территории Владимирской области зарегистрировано 59 073 случая заболевания.