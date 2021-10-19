Сегодня утром в 9:50 в Главное управление МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о...

Сегодня утром в 9:50 в Главное управление МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о возгорании "Газели" на Суздальском проспекте во Владимире.Пресс-служба МЧС по Владимирской области информирует, что пожарно-спасательные подразделения выехали к месту пожара оперативно. На момент прибытия подразделений наблюдалось горение кабины "Газели". Сотрудники МЧС не допустили распространения огня на весь автомобиль и ликвидировали пожар на площади 5 кв. м. Погибших и пострадавших нет. К ликвидации пожара привлекались 2 единицы техники, 6 человек личного состава.Дознаватели МЧС России устанавливают причину пожара.Фото: 33.mchs.gov.ru